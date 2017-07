Jonathan Delombaerde naar B-finale K1 200m op EK kajak

SW

15/07/17

Jonathan Delombaerde heeft zich vandaag op het EK kajak in het Bulgaarse Plovdiv geplaatst voor de B-finale in de K1 200m. De Harelbekenaar moest bij de eerste drie in zijn halvefinalerace eindigen om zich te verzekeren van een ticket voor de A-finale. Uiteindelijk finishte Delombaerde als zevende. Morgen om 11u46 start hij in de B-finale, de race om de plaatsen negen tot achttien.