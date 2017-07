Antwerp Giants versterken zich met Amerikaanse point-guard

Door: redactie

15/07/17 - 13u20

Paris Lee. © rv.

De Amerikaan Paris Lee heeft zaterdag een contract voor twee seizoenen getekend bij de Antwerp Giants. De 22-jarige Lee (1m83, 84 kg) speelde de voorbije vier seizoenen in zijn thuisland bij Illinois State (NCAA).

Vorig seizoen werd Lee, met fraaie statistieken (13pts - 5ass - 4rebs) uitgeroepen tot Conference Player of the Year, Defensive Player of the Year, First Team All Conference en voor het derde seizoen op rij behoorde hij tot het All Defensive Team. Het wordt zijn eerste avontuur in Europa.