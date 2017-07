Alwéér hoogspanning: fans jagen decibels de hoogte in als het tot aanraking komt tussen McGregor en Mayweather

TL

15/07/17 - 09u00

McGregor aaide even over de kale knikker van zijn rivaal. © rv.

video MMA-legende Conor McGregor had gisteravond iets te vieren in Londen tijdens zijn vierde 'face-off' met Floyd Mayweather. In het bijzijn van ruim 10.000 toeschouwers liet de Ier zich in de Wembley Arena uitgebreid feliciteren voor zijn 29ste verjaardag. En die verjaardag werkte blijkbaar inspirerend voor 'Mystic Mac', want hij aaide zelfs even over het kale hoofd van zijn rivaal. Fysiek contact was tijdens de vorige 'face-offs' nog not done, maar het tafereel zorgde er wel voor dat de decibels in de Britse hoofdstad fors toenamen.