Yellow Tigers gaan onderuit tegen Nederland

Door: redactie

14/07/17 - 18u44

© BELGA.

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben in het Russische Kaliningrad hun vierde opeenvolgende nederlaag geleden in de World Grand Prix volley. Nederland (FIVB 7) was met 3-0 te sterk. De setstanden waren 25-22, 25-19 en 25-21.