De Roey haalt ondanks baanrecord maar 23ste plaats op Ribeira Sacra International Open golftoernooi

14/07/17 - 16u49 Bron: Belga

Manon De Roey is na een nieuwe ronde van 75 slagen teleurstellend 23e geworden op het Ribeira Sacra National Open golftoernooi (Let Access Series/35.000 euro), dat werd gespeeld op de Augas Santas golfbaan in het Spaanse Lugo.