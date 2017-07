Mayweather noemt McGregor "laffe opgever": en of ook debat nummer drie er weer 'boenk' op was

YP

Dollardouche © afp. Anders dan de vorige dagen, waarin McGregor telkens een stijlvol pak droeg (de f*ck you's van woensdag even buiten beschouwing gelaten), kwam hij gisteren opdagen in een broek die alle kleuren van de regenboog had met daarover een al even opvallende bontjas. Een hemd bleek ook overbodig, in plaats daarvan showde hij de immense tattoo op zijn borst. "Ik ben een ijsbeer", brieste hij later. "Ik ben een koude klootzak. Het kan me niet schelen hoe heet het is, ik draag wat ik wil."



Na de gebruikelijke 'stare off' (waarin het publiek net als in Toronto 'Pay your taxes!' scandeerde naar Mayweather) deed 'Money' zijn naam nog een keertje alle eer aan. Hij noemde 'The Notorious' een stripper, waarna hij het dollarbriefjes liet regenen boven zijn opponent. "Het zijn er van f*cking één dollar, waar is het echte geld?", riposteerde de Ier, al was hij ook snel van repliek gediend. "Dat is al wat je waard bent", aldus Mayweather. "PAY YOUR TAXES" chant #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/plM6TSM89I — Marina Molnar (@mkmolnar) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017 That stare down tho #MayMacWorldTour 148.7k Likes, 1,935 Comments - @ufc on Instagram: "That stare down tho #MayMacWorldTour" Floyd Mayweather calls McGregor a stripper, proceeds to make it rain pic.twitter.com/OmGy9SUyYt — gifdsports (@gifdsports) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017 © reuters. pic.twitter.com/dBB7ftjaTE — ¿arcusD (@_MarcusD2_) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

50 Cent Net als in Toronto, waar er ook een rolletje was weggelegd voor Drake, kwam er ook in New York een rapper ter sprake. Uit het niets schreeuwde McGregor ineens "50 Cent is een b*tch!", naar aanleiding van de ruzie die de twee recent hadden. Daarna werd natuurlijk ook Mayweather in de scheldpartij betrokken. "Jij en 50 Cent zijn twee 'fake money b*tches'", dixit McGregor.



De rapper reageerde intussen al via Instagram. "Wat is er in godsnaam mis met die kerel? Je vecht tegen Floyd, niet tegen mij lol." pic.twitter.com/Hc2UtmAaRs — ¿arcusD (@_MarcusD2_) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017 what the fuck wrong wit this white boy, you fighting Floyd not me fool. LOL 14.7k Likes, 2,451 Comments - 50 Cent (@50cent) on Instagram: "what the fuck wrong wit this white boy, you fighting Floyd not me fool. LOL"

"Laffe opgever" En ja hoor, er werd ook over het boksen zelf gepraat. McGregor won in zijn MMA-carrière 21 van de 24 matchen waaraan hij deelnam, maar gaf in de overige drie duels op. Mayweather, die zelf al de 49 kampen die hij afwerkte won, meent dat daar de zwakke plek ligt van zijn tegenstander. "Hij heeft niet één keer, ook geen twee keer, maar drie keer opgegeven", zei de Amerikaan in Brooklyn op een persconferentie tijdens de promotietournee van het gevecht. "McGregor is een laffe oplichter, want echte strijders geven nooit op. Ik ga dus uit van een makkelijke zege."



"Mayweather praat wel over opgaves, maar hij heeft zelf nooit een echt duel uitgevochten", repliceerde op zijn beurt McGregor. "Hij kent niets van de wereld van de MMA (Mixed Martial Arts). We zullen wel zien wie op 26 augustus de strijd moet staken." © afp. pic.twitter.com/Dukx4aeZFl — ¿arcusD (@_MarcusD2_) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017 © afp.