Artuur Peters klopt wereldkampioen en mag rechtstreeks naar A-finale 1000 meter

14/07/17 - 10u17 Bron: Belga

EK kajak Artuur Peters opende vandaag het EK kajak met een opmerkelijke stunt. In de voorwedstrijd van de K1 1000m sprintte de 21-jarige Neerpeltenaar in de laatste 250m de Deense wereldkampioen Rene Holten Poulsen voorbij en verwees hem zo naar de halve finale.

Bondscoach Basset selecteert vier beloften WK kajak U23

Enkele dagen na het Europees kampioenschap voor senioren komen de beste beloften wereldwijd op dezelfde wedstrijdbaan in het Bulgaarse Plovdiv (19 juli-23 juli) in actie. Bondscoach Dominique Basset nam vier Belgen in zijn selectie op.



In dubbeltwee wordt het uitkijken naar het duo Pierre De Loof (KR Brugge) en Ruben Claeys (KR Sport Gent), twee talenten die al aanwezig waren op de WK's voor junioren in 2013 en 2015.



De lichte mannen dubbeltwee Somers-Lauwers kon niet geselecteerd worden wegens ziekte van Ward Lauwers. Ruben Somers deed een knappe test in skiff en mag van de bondscoach op dit WK in skiff lichtgewicht aan de slag. Tom De Borger, vorig jaar nog finalist op het WK U23 in dubbeltwee met Ruben Claeys, verdedigt de Belgische kleuren in het loodzware open skiffnummer.



Tijdens dit WK komen 845 atleten uit 54 landen in 326 boten het water op.



Belgische selectie:



Skiff: 28 skiffeurs:



Tom De Borger (TR Hazewinkel)



Dubbeltwee: 22 teams:



Ruben Claeys (KR Sport Gent) - Pierre De loof (KR Brugge)



Mannen lichtgewicht:



Skiff: 34 skiffeurs



Ruben Somers (Antwerpse RV)