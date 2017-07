Geschorste topzwemmer, die zich misdroeg in Rio, keert terug in competitie

Bewerkt door: PL

14/07/17

Ryan Lochte.

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte keert vandaag terug in competitie. Lochte zat een schorsing van tien maanden uit nadat hij zich had misdragen op de Olympische Spelen in Rio vorig jaar.