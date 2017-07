Colsaerts is met 25ste plaats beste Belg na eerste ronde

Door: redactie

13/07/17 - 22u16 Bron: Belga

© getty.

Scottish Open Nicolas Colsaerts is met een openingsronde van 70 slagen de beste Belg na de eerste ronde op het Scottish Open golftoernooi (EPGA/7.000.000 euro), dat van start is gegaan op de Dundonald Links golfbaan in het Schotse Troon.