Yellow Tiger Lise Van Hecke trekt naar Pesaro

13/07/17 - 15u32 Bron: Belga

Volleybalster Lise Van Hecke speelt volgend seizoen voor Pesaro. Dat heeft de Italiaanse club, promovendus in de Serie A1, donderdag bekendgemaakt.

De 25-jarige Van Hecke, één van de sterkhouders bij de Yellow Tigers, kwam het voorbije seizoen in actie voor het Turkse Besiktas. Ze begon haar volleycarrière bij Asterix Kieldrecht en trok in 2011 al eens naar Italië. Daar trad ze vier seizoenen aan, bij Urbino (2011-13) en Piacenza (2013-15). In 2014 pakte ze de dubbel titel-beker. Voor haar periode bij Besiktas speelde Van Hecke één seizoen voor het Braziliaanse Molico Osasco (2015-16).