Model droomde ervan om te schitteren in de MMA-kooi, maar die wens werd haar abrupt ontnomen

13/07/17 - 13u39

Sev Philippou had een droom. Het 25-jarige Australische model wilde als ringmeisje fungeren tijdens een MMA-kamp en haar wens leek in februari ook in vervulling te komen. Philippou werd ingeschakeld voor de clash tussen Danny Green en Anthony Mundine, maar op het laatste moment kreeg ze te horen dat ze dan toch niet moest opdraven. "De reden? Blijkbaar waren mijn borsten te groot", aldus Philippou.

Ter compensatie kreeg het model zes kaartjes voor de kamp, maar daar nam ze geen vrede mee. Philippou trok naar de rechtbank in Adelaide omdat ze zich gediscrimineerd voelde en de rechter gaf haar ook gelijk. De Australische schone had volgens 'The Sun' immers een niet heel fraaie e-mail van organisator Justin Manolikos meegenomen.



"We hebben niet voor Sev gekozen, omdat het jurkje voor de ringmeisjes haar niet paste", klinkt het in de e-mail. "Met het witte jurkje waren er geen problemen, maar het grijze exemplaar was te klein voor haar."



"Problemen met haar attitude"

Philippou moest haar plaats in de schijnwerpers afstaan aan Leah Matuszek. Volgens de 20-jarige Matuszek was echter niet de boezem, maar de attitude van Philippou de oorzaak voor de beslissing. "Het ontbrak haar gewoon aan professionalisme", trapte Matuszek even na. "Haar houding liet te wensen over."



De reactie van Matuszek kwam Philippou al snel ter ore en de Australische diende haar vervangster van antwoord. "Ik ben heel fier op mijn natuurlijke boezem en ik weiger te accepteren dat ik niet de juiste maten heb. In mijn ogen was dit pure discriminatie."