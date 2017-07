Verbale oorlog tussen kemphanen McGregor en Mayweather bereikt in tweede 'debat' (van vier) al kookpunt

YP

Na de eerste openbare ontmoeting in het Staples Centre in Los Angeles waren ze afgelopen nacht in het Canadese Toronto getuige van het tweede exemplaar tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. En er mogen nog twee openbare ontmoetingen op het programma staan, toch kan er gerust worden gesteld dat de verbale oorlog tussen de twee kemphanen zo stilaan het kookpunt heeft bereikt. We sommen enkele van de hoogtepunten op door middel van onderstaande video's: Lees ook Meteen prijs tijdens eerste persconferentie in aanloop naar supergevecht Mayweather-McGregor © ap.

In het eerste debat bleef Mayweather nog ietwat op de vlakte, maar daar schoot afgelopen nacht weinig van over. "Als je echt zoveel vertrouwen hebt in jezelf dan je zegt, dan moet je misschien al het geld dat je met dit gevecht gaat verdienen inzetten, jij b*tch", zo klonk het onder meer.



Bovendien besloot de Amerikaan ook de emoties van zijn Ierse opponent te bespelen. Op een gegeven moment zag hij een fan met een Ierse vlag, waarop hij die prompt vroeg en er uitdrukkelijk mee ging poseren. Allerminst naar de zin van McGregor natuurlijk, die al even snel de rugzak van Mayweather (met daarin "slechts 5.000 dollar") vastgriste als soort van garantie dat die niks verkeerds met de vlag zou aanvangen. Hij kreeg de driekleur uiteindelijk toch overhandigd, maar katapulteerde die al even snel terug naar het hoofd van 'Money'. Floyd Mayweather wants Conor McGregor to put his money where his mouth is. pic.twitter.com/akEcJ9ht55 — SportsCenter (@SportsCenter) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017 © getty. pic.twitter.com/cED1BHLWl7 — ¿arcusD (@_MarcusD2_) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017 © getty.

Het zal waarschijnlijk niet als verrassing komen, maar ook McGregor liet zich niet zomaar onbetuigd. Hij kreeg het Canadese publiek op zijn hand door even enkele lyrics van Drake (trouwens ook aanwezig) te citeren, waarna hij het (net als in het eerste debat) had over de kledingstijl van zijn Amerikaanse tegenstander. "Hoe zie ik eruit? Maar vooral, hoe ziet hij eruit? Hij ziet eruit als een klein breakdancertje van een jaar of twaalf! WTF! Hij is er veertig!", brieste hij, waarna hij zich tot Mayweather richtte. "Je bent er veertig, je brengt een schooltas mee op het podium, maar wat ben je met een schooltas als je niet eens kan lezen?", klonk het zinspelend op de lees- en schrijfproblemen van de Amerikaan. round 1: ¿¿¿¿Mayweather 10-9

round 2: ¿¿¿¿McGregor 10-8 #maymacworldtour #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/jbPXwCNBI3 — MacMally¿¿ (@MarcusMacCowan) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017 © afp.