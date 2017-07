Yellow Tigers hebben het moeilijk in World Grand Prix: "Er wachten ons nog harde wedstrijden"

SW

Na drie nederlagen in Ankara beginnen de Yellow Tigers (FIVB 16) vrijdag in het Russische Kaliningrad aan het tweede luik van de World Grand Prix. "Het zullen harde wedstrijden worden en we moeten de resultaten in een juiste context bekijken", legde bondscoach Gert Vande Broek uit. "Het EK en de WK-kwalificatie blijven ons hoofddoel."

Tegen Brazilië (FIVB 4, 3-0), Turkije (FIVB 12, 3-1) en Servië (FIVB 3, 3-0) slaagden de Tigers er nog niet in punten te pakken. Komend weekend volgen partijen tegen Nederland (FIVB 7), de Dominicaanse Republiek (FIVB 9) en Rusland (FIVB 5).



De Belgische volleyvrouwen spelen in deze editie van de World Grand Prix onder meer zonder Laura Heyrman, Lise Van Hecke en Valérie Courtois. Anderhalf jaar geleden stopte Frauke Dirickx al. Het team is dus op vijf posities gewijzigd vergeleken met de succesperiode 2013-14. Van het team dat in 2013 op het EK brons haalde schieten enkel kapitein Charlotte Leys en Freya Aelbrecht nog over.



"Laura (Heyrman) en Lise (Van Hecke) blijven thuis uit noodzaak na een heel belastend seizoen", opende Vande Broek. "Hetzelfde geldt voor Hélène Rousseaux. We hebben bewust gekozen om Valérie na vele jaren trouwe dienst een break te gunnen, zodat we andere libero's een kans konden geven. Dat is voor mij 'investeren'. En als we met deze ploeg, die aan het investeren is, spelen tegen sterkere landen (de Tigers zijn het laagst gerangschikte team in de World League, red) moeten we beseffen dat de resultaten kunnen tegenvallen, dat we het deksel op de neus krijgen. Ons hoofddoel dit jaar is de WK-kwalificatie en het EK. Alles staat in functie daarvan."



"We hebben de voorbije jaren twee jaar drie wedstrijden op achttien gewonnen in de World Grand Prix", vervolgde Vande Broek. "Een nederlaag in de Grand Prix betekent echter niet noodzakelijk dat alles slecht was. Elk resultaat is een verhaal apart. Maar voor de buitenwereld bestaat slechts winnen of verliezen. De grootste successen van de voorbije jaren kwamen na reeksen van overwinningen. De uitdaging nu is opnieuw leren winnen. De dynamiek in de groep vermindert niet door de reeks nederlagen. De sfeer is misschien soms te goed. Komend weekend moeten we bij verlies er toch meer een wrang gevoel aan overhouden."



. Programma in Kaliningrad (Rusland):



Vrijdag 14 juli om 16u40: België - Nederland



Zaterdag 15 juli om 19u10: België - Rusland



Zondag 16 juli om 16u40: België - Dominicaanse Republiek