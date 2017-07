Evi Van Acker prijkt opnieuw bovenaan wereldranglijst Laser Radial

SW

Zeilster Evi Van Acker mag zich sinds deze week opnieuw het nummer 1 van de wereld in haar Laser Radial-categorie noemen.

De 31-jarige Gentse wipt op de nieuwe ranking, die maandelijks wordt aangepast, van plaats 3 naar 1 en lost de Nederlandse Marit Bouwmeester af, die naar positie 10 tuimelt.



Van Acker won vorige maand de World Cup Series Final in Santander, nadat ze eerder dit seizoen de beste was op de WB-manche in Hyères en zilver pakte in Miami.



Met 931 punten leidt Evi Van Acker, de bronzen medaille van Londen 2012 en vierde in Rio 2016, voor Mathilde de Kerangat (887 ptn). De Française behoudt de tweede plaats voor Emma Plasschaert (875 ptn), die van 4 naar 3 klimt.



Maité Carlier staat op de nieuwe ranking 22e (-3).