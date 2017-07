Paralympiër (36) sterft drie dagen voor WK na te zijn getroffen door metalen paal op training

YP

Drie dagen voor de start van het wereldkampioenschap Para-atletiek in Londen is de atletiekwereld getroffen door een drama. Abdullah Hayayei, die uitkomt in het kogelstoten, discus- en speerwerpen, werd gisteren op training getroffen "door een metalen paal". De man uit de Verenigde Arabische Emiraten overleed ter plaatse, hij werd amper 36.

Hayayei was gisteren met zijn ploegmaats aan het trainen in het Newham Leisure Centre in het oosten van Londen toen hij rond 17u plaatselijke tijd werd getroffen door een metalen paal, zo luidt het in verschillende Britse media. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en ze deden er nog alles aan om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Twintig minuten later werd hij dood verklaard.



Een woordvoerder van de politie bevestigt: "Op dit moment lijkt het erop dat de man is getroffen door een metalen paal die deel uitmaakte van de trainingsfaciliteiten van het centrum. We kunnen bevestigen dat hij zou deelnemen aan het WK Para-atletiek dat vrijdag van start gaat. Nadien werd de familie van het slachtoffer ook ingelicht."



Londen 2017 moest het tweede WK worden voor Hayayei. In 2015 in de Qatarese hoofdstad Doha werd hij vijfde in het discuswerpen en achtste in het kogelstoten bij de klasse F34. In september vorig jaar debuteerde hij in diezelfde klasse ook nog niet onaardige op de Paralympische Spelen. Toen werd hij zesde in het speerwerpen en zevende in het kogelstoten.



Bij de openingsceremonie van vrijdag zal er een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis van de betreurde Hayayei.