Nino Schürter is sant in eigen land, Kevin Panhuyzen wordt 20e

Door: redactie

9/07/17 - 23u42

© epa.

De Zwitser Nino Schürter heeft voor eigen publiek in Lenzerheide ook de vierde wereldbekermanche mountainbike op zijn naam gebracht. De wereld- en olympische kampioen was drie seconden sneller dan de Tsjech Jaroslav Kulhavy. De Rus Anton Sintsov kwam op vijftien seconden als derde over de streep.