Franse biatleet Florent Claude mag voor België uitkomen

Door: redactie

9/07/17 - 21u51 Bron: Belga

Het Uitvoerend Comité van het Internationaal olympisch Comité (IOC) heeft vandaag in het Zwitserse Lausanne de Belgische nationaliteit toegekend aan de Franse biatleet Florent Claude.

De 25-jarige Claude, broer van biatleet Fabien Claude, mag daardoor België vertegenwoordigen op de Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Op het EK van 2016 eindigde Claude op de tiende plaats in de massastart. Hij zakte in mei voor de stage van Team Belgium al mee af naar Rio Maior.



De Russische biatleten Ekaterina Avvakumova en Timofei Lapshin nemen voortaan onder de Zuid-Koreaanse vlag deel aan internationale competities. Avvakumova deed dat al op het WK in 2017 in het Oostenrijkse Hochfilzen, waar ze op de 20 kilometer individueel vijfde werd.



Ook de Franse skiër Steven Théolier (Nederland) en de Oostenrijkse skiër Tomaz Druml (Slovenië) veranderden van nationaliteit.