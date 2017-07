IAAF laat opnieuw 16 Russische atleten onder neutrale vlag aantreden

Door: redactie

9/07/17 - 20u24

De Doping Review Board van de Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft opnieuw zestien Russische atleten groen licht gegeven om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale competities. De IAAF maakte de namen van de zestien Russen, onder wie ex-wereldkampioen verspringen Alexandr Menkov, bekend op zijn website.

De zestien atleten zijn Viktor Butenko (discuswerpen), Timofey Chalyy (400m horden), Danil Danilov (hamerslingeren), Olga Eliseeva (snelwandelen), Alexey Fedorov (hink-stap-springen), Irina Gemeniuk (hink-stap-springen), Irina Gordeeva (hoogspringen), Viacheslav Kolesnichenko (100 en 200m), Alexsandr Lesnoi (kogelstoten), Konstantin Lyadusov (kogelstoten), Iuliia Maltseva (discuswerpen), Alena Mamina (100 en 200m), Alexsandr Menkov (verspringen), Viktoriia Prokopenko (hink-stap-springen), Ilya Shkurenev (tienkamp) en Valentin Smirnov (1.500m en 3.000m).



De Canadese jurist Richard McLaren toonde in 2016 aan hoe Rusland op grote schaal dopingfraude pleegde. In zijn vorig jaar gepubliceerd rapport stelde McLaren dat er tijdens de Olympisch Spelen van Sochi 2014 een vanuit de staat geregisseerde manipulatie was om positieve dopingtests te voorkomen. Daarop werden de Russische atleten door de IAAF geschorst van deelname aan internationale competities, waaronder de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio en het komende WK in Londen (4-13 augustus).



Onder strikte voorwaarden mogen Russische atleten onder een neutrale vlag aantreden. Zo moeten de Russen bijvoorbeeld hun bloedstalen van het WK van Peking in 2015 laten hertesten en mogen hun namen niet genoemd worden in het McLaren-rapport. In totaal hebben 41 Russische atleten op "meer dan 150 aanvragen" de toestemming gekregen om onder neutrale vlag aan internationale wedstrijden deel te nemen. De IAAF wijst erop dat de individuele wedstrijdorganisatoren wel steeds zelf ook hun toestemming moeten geven. De Russische atletiekbond (RusAF) blijft voorlopig geschorst.