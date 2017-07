IAAF zet snelwandelaar Matej Toth, wereld- en olympisch kampioen, aan de kant

Door: redactie

9/07/17

De Slovaakse snelwandelaar Matej Toth, regerend wereld- en olympisch kampioen op de 50 km, wordt verdacht van dopinggebruik. De Internationale Atletiekfederatie IAAF besliste hem voorlopig te schorsen.

Volgens de IAAF zijn in het biologisch paspoort van de snelwandelaar verdachte waarden vastgesteld. Die kunnen wijzen op het gebruik van verboden middelen. Tot verder onderzoek meer duidelijk brengt, staat de 34-jarige Toth op non-actief.



De Slovaak won vorige zomer olympisch goud in Rio. Een jaar eerder kroonde hij zich tot wereldkampioen in Peking.