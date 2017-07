Yellow Tigers lijden tegen Servië nieuwe nederlaag in World Grand Prix

MH

9/07/17 - 17u39 Bron: Belga

© belga.

De Yellow Tigers (FIVB 16) hebben vandaag ook hun derde wedstrijd in de World Grand Prix verloren. Topland Servië (FIVB 3), de viceolympisch kampioen, bleek in Ankara met 3-0 te sterk. De setstanden waren 25-18, 25-18 en 25-18. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.

Eerder verloren de Belgische vrouwen met 0-3 van Brazilië (FIVB 4) en met 1-3 van gastland Turkije (FIVB 12).



Volgende week is de selectie van coach Gert Vande Broek in Rusland aan de slag voor nieuwe duels in groep 1 tegen Nederland (FIVB 7), de Dominicaanse Republiek (FIVB 9) en Rusland (FIVB 5). Over twee weken nemen de Belgische volleybalvrouwen het in Brazilië op tegen Nederland, de Verenigde Staten (FIVB 2) en Brazilië.



België startte met: Van de Vyver, Van Gestel, Lemmens, Grobelna, Leys, Aelbrecht. Libero: De Tant.



Kwamen in: Strumilo, Guilliams, Biebauw, Herbots, Janssens.