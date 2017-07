Triatleet Bart Aernouts wint Challenge Roth

Door: redactie

9/07/17 - 16u07

Bart Aernouts (33) heeft de Challenge Roth in Duitsland gewonnen. De triatleet kwam na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon (42,2 km lopen) over de meet in net geen 8 uur.

Aernouts finishte in 7u59:07 en had zo bijna vier minuten voorsprong op de nummer 2, Joe Skipper. De Brit eindigde in 8u03:00 en werd net als vorig jaar tweede. De Duitser Maurice Clavel vervolledigde het podium.



Vorig jaar ging de overwinning in Roth naar de Duitser Jan Frodeno in een parcoursrecord van 7u35:39.



Voor Bart Aernouts is het zijn tweede grote zege dit seizoen. Eind mei toonde hij zich de beste in de Ironman van Lanzarote.