Emma Meesseman gaat met Washington Mystics een derde keer onderuit

DM

9/07/17 - 10u37 Bron: Belga

© ap.

Emma Meesseman heeft met haar WNBA-team Washington Mystics een 96-92 nederlaag geleden tegen Connecticut Sun. De bezoekers stonden bij de rust 43-58 voor en leken een kwartier voor tijd op een vlotte zege af te stevenen (53-75). Toch slaagde Connecticut er voor 6.073 toeschouwers in de eigen Mohegan Sun Arena in Uncasville nog in de situatie om te keren.

Emma Meesseman was in 31 minuten speeltijd goed voor 16 punten en 5 rebounds.



Voor de Mystics was het de derde nederlaag op rij, allemaal op verplaatsing. Op 14 juli wacht een nieuwe uitmatch tegen Indiana Fever, twee dagen later is New York gastheer voor Meesseman en co. Pas op 19 juli mogen de Mystics weer in het eigen Verizon Center aan de bak, tegen Atlanta.



Washington staat met 10 zeges en 8 nederlagen op de tweede plaats in de Eastern Conference, en vijfde in het totaalklassement.