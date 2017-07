MMA-gevecht dreigde wel heel snel over en uit te zijn, maar kamp kent toch nog een (pijnlijk) verrassende afloop

video Gabi Garcia versus Megumi Yabushita: het zag er bij de weging al geen faire kamp uit in het MMA (Mixed Martial Arts) en voor de Japanse eindigde de avond ook pijnlijk. Al zal ook Garcia het hele gebeuren snel willen vergeten.

Aan de ene kant was er de 31-jarige Braziliaanse Gabi Garcia, een wereldkampioene in het jiujitsu die sinds kort in het MMA actief is. Goed voor net geen 95 kilogram. Aan de andere kant: de 45-jarige Japanse Megumi Yabushita, een boksster in de lichte bantamklasse en maar liefst 34 kilogram minder op de teller. Haar laatste kamp in het MMA, waar ze een negatief record van 19-23 laat optekenen, dateerde al van 2013. Plaats waar dit 'freakgevecht' plaatsvond: de Tokyo Dome City Hall in Japan, in het kader van de 2017 Shoot Boxing Girls S-Cup.



Nu zijn er in Shoot Boxing enkel punches, knieeën, ellebogen en worpen vanuit een staande positie toegestaan. Regels die Garcia duidelijk niet goed had begrepen, of haar niet goed waren uitgelegd. Nadat ze al snel een waarschuwing had gekregen, werd de kamp stilgelegd toen de Braziliaanse de arme Japanse nog wel rechtmatig tegen de grond werkte, maar haar daarna trakteerde op een illegale voetbaltrap op het bovenlichaam (zie video hierboven). Garcia kreeg de rode kaart, waarna de kamp een no-contest werd. Yabushita verliet met haar arm in een draagverband de ring. Hoe oneven het eraan toeging, bekijk je in de video van het volledige gevecht hieronder.