Brecel en Jacobs grijpen net naast halve finale op World Cup na 4-3 tegen China

8/07/17 - 21u23 Bron: Belga

World Cup snooker Luca Brecel en Jeff Jacobs hebben zich zaterdag in het Chinese Wuxi net niet voor de halve finales van de World Cup snooker kunnen plaatsen. Het Belgische duo moest nipt met 4-3 de duimen leggen voor de Chinese titelverdedigers Yan Bingtao en Zhou Yuelong.

Brecel gaf in het eerste frame Yan met een 66 break het nakijken. Zhou antwoordde met een 98 break tegen Jacobs. De Belgen wonnen het eerste dubbelspel dankzij een 59 break van Brecel. In het vierde frame nam Zhou tegen Brecel de bovenhand, waarna Yan Jacobs aan de kant zette. In een tactisch dubbelspel sleepten de Belgen een beslissende zevende frame uit de brand, maar daarin moest Brecel het onderspit delven voor Zhou. Die potte een 59 break weg voor de kwalificatie.



Kwartfinales:

China B - België 4-3

Luca Brecel (Bel) - Yan Bingtao (Chn) 77(66)/31

Zhou Yuelong (Chn) - Jeff Jacobs (Bel) 110(98)/6

Brecel/Jacobs (Bel) - Bingtao/Yuelong (Chn) 63(59)/27

Zhou Yuelong (Chn) - Luca Brecel (Bel) 73/32

Yan Bingtao (Chn) - Jeff Jacobs (Bel) 113/22

Brecel/Jacobs (Bel) - Bingtao/Yuelong (Chn) 75/41

Zhou Yuelon (Chn) - Luca Brecel (Bel) 80(59)/28