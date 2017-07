Thiam spingt bij comeback op Antwerpse Groenplaats tot op 9 cm van Spelen in Rio

Door: redactie

Urban Memorial Op de Groenplaats in Antwerpen kwam olympisch kampioene Nafi Thiam voor het eerst sinds haar sensationele zevenkamp in Götzis weer in actie. Een knieblessure hield haar even aan de kant, maar tijdens de Urban Memorial bewees Thiam in het verspringen alweer in goede doen te zijn. Ze werd derde met een sprong van 6m49.