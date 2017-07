Brecel en Jacobs bibberen zich naar kwartfinale op World Cup snooker

PL

België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Cup snooker. Luca Brecel en Jeff Jacobs moesten in de laatste groepswedstrijd met 3-2 buigen voor Ierland, maar die nederlaag had geen gevolgen. Al was het voor de jonge Belgen toch nog even bibberen. Ierland liep uit tot 3-0 en een 5-0 nederlaag was Brecel en Jacobs mogelijk alsnog fataal geworden. Zo'n vaart nam het echter niet. Brecel won het vierde frame tegen Ken Doherty, Jacobs maakte er 3-2 van tegen Fergal O'Brien. Voldoende voor de kwalificatie bij de laatste acht, een knappe prestatie zondermeer. Morgen neemt België het in de kwartfinale op tegen China B.