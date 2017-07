Gonzalez Escallon grijpt meteen de macht in Wisconsin

YP

Laura Gonzalez Escallon heeft zich op dag één, met een sublieme eerste ronde ronde van 65 slagen, aan de leiding gegolfd op het Thornberry Creek LPGA Classic golftoernooi (LPGA/2.000.000 dollar), dat wordt betwist op de plaatselijke Thornberry Creek golfbaan in het Amerikaanse Oneida, Wisconsin.

De 26-jarige Gonzalez Escallon, die aan haar eerste seizoen toe is op het hoogste niveau van de wereld, nam een zinderende start met birdies op de holes één, twee en vier. Na negen holes in par, putte ze nog birdies weg op de holes veertien, vijftien, zestien en achttien.



Gonzalez Escallon - die vorig jaar 576e stond op de wereldranglijst maar ondertussen is opgeklommen naar de 146e plaats - deelt de koppositie met de Zuid-Koreaanse Sei Young Kim, eerder dit seizoen al succesvol op de Lorena Ochoa Match Play. Het duo telt één slag voorsprong op de Amerikaanse Madeleine Sheils en de Zuid-Koreaanse Min-G Kim.



"Ik startte mijn eerste LPGA seizoen met een top-10 en dat was voor mij al een droom die werkelijkheid werd," verklaarde Gonzalez Escallon na afloop. "Ik heb een fantastische caddy en we vermaken ons op de baan. Voor mij komt het er vooral op aan om de banen te leren kennen en mensen te ontmoeten. Vandaag opende ik goed met drie birdies op de eerste vier holes, maar daarna liep het iets minder. Mijn doel was een sterke finish en daar lukte ik in met vier birdies op de laatste vijf holes."



Stand na eerste ronde:



1. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 65 -7



. Sei Young Kim (ZKo) 65



3. Madeliene Sheils (VSt) 66



. Min-G Kim (ZKo) 66



5. Caroline Hedwall (Zwe) 67



. Karine Icher (Fra) 67



. Amelia Lewis (VSt) 67



. Brooke Pancake (VSt) 67



. Moriya Jutanugarn (Tha) 67



. Dani Holmqvist (Zwe) 67



. Ilhee Lee (ZKo) 67



. Pornanong Phatlum (Tha) 67



. Rachel Rohanna (VSt) 67



. Bronte Law (Eng) 67



. Katie Burnett (VSt) 67



. In Gee Chun (ZKo) 67



. Alena Sharp (Can) 67



. Pavarisa Yoktuan (Tha) 67



. Alejandra Llaneza (Mex) 67



. Brittany Altomare (VSt) 67



. Samantha Troyanovich (VSt) 67