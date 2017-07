Pacquiao-Horn krijgt staartje: puntentelling opnieuw onder de loep genomen "maar uitslag zelf is onherroepelijk"

YP

7/07/17 - 10u04 Bron: Belga

© getty.

De World Boxing Organization (WBO) heeft vandaag aangekondigd dat het de puntentelling in het duel tussen de Filipijn Manny Pacquiao en de Australiër Jeff Horn in het gevecht om de WBO-titel bij de weltergewichten opnieuw gaat bekijken. "De beslissing om Horn tot winnaar uit te roepen is echter 'onherroepelijk'", klinkt het. Horn won op 2 juli in Brisbane enigszins verrassend van Pacquiao op punten.