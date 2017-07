Detry, Colsaerts en Pieters starten in de achterhoede

Door: redactie

6/07/17 - 22u40

Pieters met zijn caddie in Noord-Ierland. © getty.

Irish open golf Thomas Detry, Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters hebben geen beste start genomen in het Irish Open golftoernooi (EPGA/7 miljoen euro). Detry is met een eerste ronde in 70 slagen, twee onder par, en een 63e plaats de beste Belg in Portstewart. Colsaerts is met 72 slagen 106e, Pieters met 73 slagen 123e.