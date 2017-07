Halle-Gooik kent mogelijke tegenstanders in eerste ronde UEFA Futsal Cup

YP

Vlnr: Jacky Munaron (keeperstrainer), Lieven Baert (manager), Martin Baert (voorzitter), Juan Francisco Fuentes Zamora (coach) en Dirk Van Lancker (physical coach)

Vandaag werd in het Zwitsere Nyon geloot voor de Futsal Cup. Belgisch kampioen Halle-Gooik kent zo zijn tegenstanders in de eerste ronde.

Halle-Gooik werd ondergebracht in groep 7. De wedstrijden gaan van 10 tot 15 oktober door in Finland, aan de faciliteiten van het Finse Sievi FS. Naast de Finnen en Halle-Gooik nemen nog twee groepswinnaars van de voorronde plaats in groep 7.



De groepswinnaars van de eerste ronde stoten door naar de eliteronde (21-26 november).



. Loting voorronde (22-27 augustus):



Groep A : Helvécia Futsal London (Eng), Lynx FC (Gib), Transylvania FC Dublin (Ier, Futsal Minerva (Zwi, gaststad)



Groep B : FC Liburn (Kos), KMF Titograd (Mon), FK Vytis (Lit), Differdange 03 (Lux, gaststad)



Groep C : KMF Shkupi 1927 (Mac), Luxol St Andrews (Mal), Diamant Linz (Oos, gaststad), Maccabi Tel-Aviv (Isr)



Groep D : SSV Jahn 1889 Regensburg (Dui), IFK Uddevalla (Zwe, gaststad), FC Encamp (And), Tre Fiori (SMa)



Groep E : Flamurtari Vlorë (Alb), Mostar SG (Bos, gaststad), Arnavutköy Belediye Spor (Tur), Narva United (Est)



Groep F : Anorthosis Famagusta (Cyp, gaststad), Classic Chisinau (Mol), Leo Futsal Club (Arm), Wrexham Futsal Club (Wal)



Groep G : Record Bielsko-Biala (Pol), Doukas SAC (Gri), København Futsal (Den, gaststad), nog onbekend (Nir)*



Groep H : Levski Sofia West (Bul), 't Knooppunt (Ned), Sjamtrollan Idrettslag (Noo, gaststad), TMT Futsal Club (Sch)



- De winnaars van de groepen stoten door naar spoor B in de eerste ronde.



* De Noord-Ierse kampioen is pas eind juli bekend.



. Loting eerste ronde (10-15 oktober)



Spoor A



Groep 1 : Kairat Almaty (Kaz), FC Dynamo (Rus), Pescara (Ita), Stalitsa Minsk (Wru, gaststad)



Groep 2 : Inter FS (Spa), Dina Moskou (Rus), Braga/AUUM (Por), Brezje Maribor (Slo, gaststad)



Groep 3 : Sporting CP (Por), Ekonomac Kragujevac (Ser, gaststad), Nikars Riga (Let), MFC Kherson (Oek)



Groep 4 : Barcelona (Spa), EP Chrudim (Tsj), Gyor (Hon), Luparense (Ita, gaststad)



- De drie eerste teams van de vier groepen stoten door naar de eliteronde.



Spoor B



Groep 5 : Nacional Zagreb (Kro, gaststad), Garges Djibson (Fra), Winnaar van Groep C, Winnaar van Groep B



Groep 6 : Slovan Bratislava (Svk, gaststad), Georgians (Geo), Winnaar van Groep G, Winnaar van Groep H



Groep 7 : Halle-Gooik (Bel), Sievi FS (Fin, gaststad), Winnaar van Groep D, Winnaar van Groep A



Groep 8 : Araz Naxçivan (Aze), FC Deva (Rou, gaststad), Winnaar van Groep F**, Winnaar van Groep E



- De winnaars van de groepen stoten door naar de eliteronde.



** De UEFA besliste dat teams uit Armenië en Azerbeidzjan elkaar niet mogen treffen.