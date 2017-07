Nafi Thiam viert zaterdag terugkeer in competitie na maand blessureleed

DM

Nafi Thiam viert zaterdag tijdens de Urban Memorial op de Groenplaats in Antwerpen haar rentree in competitie. Onze olympische gouden medaille in de zevenkamp was een tweetal weken buiten strijd met een blessure aan de linkerknie.

De regerende olympische kampioene in de zevenkamp sukkelde met een ontsteking in de linkerknie en moest daardoor forfait geven voor het BK atletiek in Brussel. De blessure was niet al te ernstig, maar Thiam wou geen risico's nemen met het oog op het WK in augustus. In Londen is ze de topfavoriete.



Thiam verbaasde in mei de atletiekwereld nog door in Götzis een stuk beter te doen dan tijdens haar gouden olympische zevenkamp. Ze scoorde in Oostenrijk liefst 7.013 punten, slechts twee vrouwen deden in het verleden beter.



Eerder stonden al het hoogspringen (in Luik), het discuswerpen (in Oostende) en het polsstokspringen (in Gent) op de agenda van de Urban Memorial Van Damme. Eind augustus staan de laatste manches in Brussel (100m en kogelstoten) op het programma.