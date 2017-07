PL

6/07/17 - 10u45

Luca Brecel. © getty.

Luca Brecel en Jeff Jacobs staan op de World Cup snooker in het Chinese Wuxi erg dicht bij de kwartfinales. Het jonge Belgische duo haalde het met 3-2 van favoriet China dat met Ding Junhui, nummer vier op de wereldranglijst, en Liang Wenbo (twaalfde) twee wereldtoppers afvaardigt. Voor Brecel en Jacobs was het de vierde overwinning in evenveel duels. Een onverhoopte plaats in de kwartfinales - enkel de beste twee landen in de groep van zes stoten door - is bijna een feit.