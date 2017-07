Brecel en Jacobs nog op koers voor kwartfinales World Cup snooker

YP

Luca Brecel en Jeff Jacobs hebben vandaag op de World Cup snooker in het Chinese Wuxi ook Duitsland met 4-1 verslagen.

Brecel versloeg Simon Lichtenberg met 75-21 en Lukas Kleckers met 90-0. Jacobs won met 57-43 van Lichtenberg, maar verloor met 70-30 van Kleckers. In het dubbelspel trokken de Belgen met 77-25 aan het langste eind.



Eerder hadden Brecel en Jacobs ook al met 4-1 gewonnen van Egypte en Hongkong. Met twaalf winstframes delen ze de koppositie in hun groep met de Chinezen Ding Junhui en Liang Wenbo, die ze donderdag partij geven. Hongkong is met negen gewonnen frames derde. Duitsland en Egypte delen met vier frames de vierde plaats met Ierland. De top twee plaatst zich voor de kwartfinales.



België - Duitsland: 4-1



Luca Brecel (Bel) - Simon Lichtenberg (Dui) 75-21



Lukas Kleckers (Dui) - Jeff Jacobs (Bel) 70-30



Luca Brecel/Jeff Jacobs (Bel) - Lukas Kleckers/Simon Lichtenberg (Dui) 77(51)/25



Luca Brecel (Bel) - Lukas Kleckers (Dui) 90(51)/0



Jeff Jacobs (Bel) - Simon Lichtenberg (Dui) 57/43 .