Vincent Kompany ontdekt nieuwe sport: curling

5/07/17 - 11u09

Vincent Kompany heeft een nieuwe sport ontdekt. De Rode Duivel waagde zich voor het eerst in zijn leven aan een wedstrijdje curling. Dat gebeurde onder de vakkundige begeleiding van Thomas Ulsrud, ex-wereldkampioen in het curling.



"Ik wist totaal niet wat ik moest verwachten", klonk het achteraf bij Kompany. "Zover begaf ik me nog nooit uit mijn comfortzone. Maar het was waanzinnig. Wat een heerlijke nieuwe ervaring. Curling blijkt een geweldig spel. Ik vind het super."



Het initiatief kaderde in de 'Love it. Taste it'-reclamecampagne van Pepsi Max. In een mini-serie op sociale media voert de frisdrankproducent tal van bekende gezichten op die uitgedaagd worden om eens iets totaal anders uit te proberen. Om daarna te kijken of ze er wel degelijk van houden of niet. Bij Kompany lijkt het opzet alvast geslaagd.