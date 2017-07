Magnus Carlsen wint internationaal schaaktoernooi in Leuven

Bewerkt door: ib

5/07/17 - 03u05 Bron: Belga

Onder meer de Noor Magnus Carlsen (foto) neemt het samen met nog negen andere schakers op tegen 40 kinderen in het stadhuis op de Grote Markt. © Foto Vertommen.

De Noor Magnus Carlsen, de regerend wereldkampioen schaken, heeft gisteren in het Leuvense stadhuis het internationaal toernooi Your Next Move Grand Chess Tour gewonnen. Het met 10 grootmeesters sterke bezette schaaktoernooi was het tweede onderdeel van de Grand Chess Tour.