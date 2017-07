Brecel en Jacobs zetten ook Hongkong, met Marco Fu, opzij op World Cup

Luca Brecel. © photo_news.

Het Belgische duo Luca Brecel en Jeff Jacobs heeft op de World Cup snooker in het Chinese Wuxi nu ook Hongkong, met Marco Fu en Au Chi Wai, met 4-1 opzijgezet. Eerder ging Egypte er met dezelfde cijfers aan.

Luca Brecel pakte het eerste punt na een 72-18 overwinning tegen Marco Fu, de man die hem op het voorbije WK in Sheffield alsnog uit de tweede ronde hield. Jeff Jacobs, de regerende Belgische kampioen, speelde een slimme wedstrijd tegen Au Chi Wai en maakte er 2-0 van. Ook in de dubbelpartij toonde de Belgen zich de betere, waarmee ze meteen een 3-0 voorsprong namen. In een wervelend vierde frame potte Brecel tegen Au Chi Wai in een mum van tijd een 121 break weg, waarna Fu met een 59 break tegen Jacobs de eer kon redden.



De Belgen staan nu eerste in hun groep met twee gewonnen wedstrijden en acht gewonnen frames. China, dat ook zijn eerste twee wedstrijden won, verloor een frame meer en staat tweede. De derde plaats is voor Hongkong dat tot nu toe vijf frames won.



De eerste twee landen stoten door naar de kwartfinales. Morgen nemen de Belgen het op tegen Duitsland.



Uitslagen:

België - Hongkong 4-1

Luca Brecel (Bel) - Marco Fu (HKo) 72-18

Jeff Jacobs (Bel) - Au Chi Wai (HKo) 59-20

Luca Brecel/Jeff Jacobs (Bel) - Marco Fu/Au Chi Wai (HKo) 52-35

Luca Brecel (Bel) - Au Chi Wai (HKo) 121(121)-0

Marco Fu (HKo) - Jeff Jacobs (Bel) 79(59)-3

