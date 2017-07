Studie IAAF bevestigt: hoog testosterongehalte bevoordeelt atletes zoals Semenya

YP

4/07/17

Zijn atletes die een hoog testosterongehalte hebben, zoals Caster Semenya of Dutee Chand, bevoordeeld? Dat is een vraag die de atletiekwereld al even bezighoudt. Het antwoord op die vraag is positief, zo blijkt uit een vandaag in het British Journal of Sports Medicine gepubliceerde studie die besteld was door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).