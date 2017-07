Lommel verwelkomt het kruim van de snooker in European Masters

Door: redactie

3/07/17 - 13u50

Onze landgenoot Luca Brecel aan het werk. © afp.

Voor het eerst in 23 jaar mag België een World Snooker ranking evenement verwelkomen. Tussen 2 en 8 oktober strijken de snookeraars neer in het Limburgse Lommel. In 1992 (Tongeren) en 1994 (Antwerpen) was een Belgische stad al gaststad voor het toengenaamde European Open.



"We zijn erg opgetogen met de steeds groter wordende voetafdruk in Europa door nu een ranking evenement in het mooie Lommel te kunnen huisvesten voor de allereerste keer", vertelt voorzitter van World Snooker Barry Hearn. "Onze sport is erg populair in België en nu krijgen de Belgen dé kans om hun idolen live aan het werk te zien."