Bronzen Meesseman met Washington Mystics de boot in tegen Los Angeles Sparks

3/07/17

Een week nadat ze met de Belgian Cats brons wegkaapte op het Europees kampioenschap basket in Praag stond Emma Meesseman gisteren met de Washington Mystics alweer op het parket in de WNBA. Ze verloor in het Staples Center in Los Angeles van de Los Angeles Sparks.