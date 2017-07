Toptalent Dumont breekt in estafette opnieuw Belgisch record op 200m vrije slag

SW

Valentine Dumont heeft vandaag, uitgerekend op haar 17e verjaardag, op het EK zwemmen voor junioren in het Israëlische Netanya opnieuw haar Belgisch record op de 200m vrije slag aangescherpt. Met het estafetteteam van de 4x200m vrije slag (met ook haar nicht Juliette, Camille Bouden en Lotte Goris) won startzwemster Dumont zilver. Haar nieuwe besttijd (1:58.35) was liefst 34 honderdsten sneller dan het Belgisch record (1:58.69), dat ze zaterdag in de finale van de 200m vrije slag zwom.

Het goud in de finale was voor Hongarije in 7:58.99. Rusland pakte de derde podiumplaats in 8:03.66.



Voor Dumont is het een uiterst succesvol EK voor junioren geworden. De Naamse veroverde vier medailles (brons op 200m vlinderslag, brons 4x100m vrije slag, zilver 200m vrije slag en zilver 4x200m vrije slag).



