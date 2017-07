Deze maffe knock-out na een 360 graden tornado kick doet de ronde en je snapt waarom

© rv.

video

De beelden hieronder dateren van een MMA-kamp uit november 2014 in het Australische Newcastle, maar als je de video bekijkt snap je meteen waarom de knock-out ook nu viraal gaat. In de hoofdrol Muay Thai-vechter Jonathan Tuhu, die zijn bijnaam van 'Jungle Doctor' tegen een veel zwaardere opponent alle eer aandeed. Tuhu, toen goed voor 65 kilogram droog aan de haak, pakte uit met een 360 graden tornado kick in ware kamikaze-stijl. Het moet ongetwijfeld dé knock-out van 2014 geweest zijn. Een 'Jungle Doctor' was in de zaal, hopelijk voor de arme tegenstander van Tuhu ook een echte.