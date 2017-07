Welshman Price houdt Van den Bergh uit kwartfinales European Darts Open

SW

2/07/17 - 17u54 Bron: Belga

Dimitri Van den Bergh © ap.

Dimitri Van den Bergh (PDC 47) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het European Open dartstoernooi. In het Duitse Leverkusen moest hij met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Welshman Gerwyn Price (PDC 18).

Vooral tijdens de eerste drie legs speelde Van den Bergh op een hoog niveau. Met een aantal 140 worpen hield hij gelijke tred. Price, een ex-rugbyspeler, brak in de vierde leg door de darts van de 22-jarige Antwerpenaar. In de vijfde leg, na worpen van 134, 137 en 180, liet Van den Bergh twee kansen liggen om terug te breken. In de vier volgende spelletjes kon de nummer 47 op de wereldranglijst het tij niet meer keren en werd het uiteindelijk 6-3 voor Price, die een gemiddelde neerzette van 93.34 per drie darts en 54.55 procent van zijn uitworpen lukte. Van den Bergh kwam uit op gemiddelde 93.52 maar deed het met 37,5 procent gelukte uitworpen minder goed dan Price.



Uitslag achtste finales:



Gerwyn Price (Wal/18) - Dimitri Van den Bergh (Bel/47) 6-3