Grote teleurstelling voor Mathieu Van der Poel in Andorra

2/07/17 - 17u56 Bron: Belga

Archief: Mathieu van der Poel in de bossen. © instagram mathieuvanderpoel.

De wereldbekerwedstrijd mountainbike in Vallnord is voor Mathieu van der Poel uitgelopen op een grote teleurstelling. De 22-jarige Nederlander stapte in de zesde ronde uit de wedstrijd. De zege in Andorra ging naar de Zwitser Nino Schürter.