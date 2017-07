Kevin Borlée is nog steeds niet zeker van WK-ticket

sw

2/07/17

Drie jaar na zijn laatste titel is Kevin Borlée vandaag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion opnieuw Belgisch kampioen op de 400 meter geworden. Kevin (RCB) tekende op een natte piste voor een chrono van 45.51, slechts vier honderdsten trager dan zijn beste jaarprestatie. Hij bleef zijn broers Jonathan (45.75) en Dylan (46.10) voor. Voor hen waren de tijden in Brussel telkens wel een beste jaarprestatie.