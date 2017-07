Manny Pacquiao verliest wereldtitel boksen verrassend aan Jeff Horn

MH

Jeff Jorn (l) legde verrassend Manny Pacquiao over de knie © getty.

De Filipijn Manny Pacquiao (38) heeft vandaag verrassend zijn WBO-wereldtitel bij de weltergewichten verloren aan de Australiër Jeff Horn. De jury kende de zege na twaalf ronden toe aan de 29-jarige ex-leraar.

De drie juryleden kenden de zege unaniem toe aan Horn (117-111, 115-113, 115-113). Na twaalf ronden was er nog geen winnaar uit de bus gekomen in het Scuntorp Stadium in het Australische Brisbane.



Outsider Horn kampte van de startbel zeer agressief waardoor favoriet Pacquiao het overwicht niet kon behalen. Hij moest zich beperken tot de tegenaanval en kon pas vanaf de 9e reden meer druk zetten. Horn plooide niet, en kreeg nog de bovenhand in de laatste twee rondes.



Voor Pacquiao is het de 7e nederlaag in 67 kampen. Voor Horn is het de 16e zege in de ring in 17 kampen.



50.000 toeschouwers woonden de boksmatch bij.