Jamaicaanse Thompson wint 100m op Diamond League-meeting in Parijs in 10.91

Door: redactie

1/07/17 - 22u18

© afp.

Olympisch kampioene Elaine Thompson heeft de 100 meter gewonnen op de Diamond League-atletiekmeeting in Parijs. De 25-jarige Jamaicaanse sprintster won in afwezigheid van haar grootste concurrente Dafne Schippers met een tijd van 10.91.

Thompson, die op de Olympische Spelen van Rio 2016 het goud won op de 100 en de 200 meter, ging in de Franse hoofstad de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10.96) en de Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor (11.09) vooraf.



Haar eigen beste wereldjaarprestatie (10.71) kon Thompson niet verbeteren, maar ze toonde wel klaar te zijn voor het WK atletiek in Londen dat volgende maand van start gaat (4-13 augustus). Thompson komt in Londen enkel aan de start van de 100 meter.