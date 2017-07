Vlaamse Basketballiga wordt Basketbal Vlaanderen

SW

1/07/17

Basketbal Vlaanderen is de nieuwe naam voor de Vlaamse Basketballiga. Dat maakte de organisatie zaterdag bekend.

"Wij zijn basketbal Vlaanderen", verklaart voorzitter Adri Welvaarts. "De keuze om onze naam te wijzigen is een logische stap in een gewijzigd sportlandschap."



"De nieuwe naam ligt volledig in lijn met de trend die gezet is door Sport Vlaanderen - het vroegere Bloso", verklaart Welvaarts. "Badminton Vlaanderen, Volley Vlaanderen, Rugby Vlaanderen en anderen gingen ons al voor en vele andere sportfederaties volgen ongetwijfeld.