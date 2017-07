Favorieten plaatsen zich makkelijk voor finale BK atletiek, broers Borlée komen niet in buurt van WK-limiet

SW

1/07/17 - 18u25 Bron: Belga

Kevin Borlée was met een tijd van 45.88 de snelste. © belga.

Op de eerste dag van het BK atletiek in de het Koning Boudewijnstadion in Brussel hebben alle favorieten zich makkelijk weten te plaatsen voor de finales van morgen. Onder meer door de lage temperaturen en de regen vielen er nog geen topprestaties te bespeuren.

Op de 100 meter horden snelden Anne Zagré en Eline Berings zonder problemen naar reekswinst. Zagré was met 13.40 het snelst, Berings was een fractie trager in 13.47. In de finale zondag gaan ze op zoek naar een tijd onder de 13 seconden. Berings heeft voor het WK 13.98 nodig, Zagré is al geplaatst. Op de 400 meter horden was Axelle Dauwens het snelst. Ze kwam tot 57.77, een gezien de slechte weersomstandigheden behoorlijke chrono. De WK-limiet staat op 56.10. Renée Eykens en Sofie Van Accom snelden vlotjes naar reekswinst op de 1500m. Bij de mannen was het vooral uitkijken naar de 400 meter. Kevin Borlée toont al het hele seizoen de beste vorm en was ook zaterdag beter dan zijn broers. Hij noteerde 45.88, Jonathan Borlée 46.06 en Dylan 46.66. Voor het WK is 45.33 nodig. Michael Rossaert plaatste zich met 46.73 voor het EK voor beloften. Op de 200 meter was Robin Vanderbemden met zijn 21.03 veruit de snelste over alle reeksen heen. Kersvers Belgisch recordhouder op de 1500m Ismael Debjani plaatste zich op die afstand met het grootste gemak voor de finale van morgen. Morgen komen ook de kampers in actie. Het is vooral uitkijken naar Philip Milanov in het discuswerpen en het kogelstoten, Thomas Van der Plaetsen in het polsstokspringen en Arnaud Art en Ben Broeders in het polsstokspringen.

Jacques Borlée staat voor lastige selectie

Jacques Borlée was na de reeksen van de 400m op het BK atletiek in de eerste plaats ontgoocheld. Zijn zoons kwamen niet in de buurt van de WK-limiet. De reserven voor de Belgian Tornados daarentegen bewezen tot tevredenheid van de bondscoach eens te meer dat ze in goede doen zijn.



Het vertrouwen dat zijn zoons zich individueel voor het WK zullen plaatsen, is er bij Jacques Borlée nog altijd. Kevin Borlée kwam zaterdag tot 45.88, Jonathan tot 46.06 en Dylan tot 46.66. "Gisteren zaten we in Zuid-Frankrijk nog in 30 graden. Dan is de kloof met het weer hier vandaag nog groter. Mocht het morgen niet lukken, zijn er nog altijd kansen genoeg. We vertrekken morgen weer naar Frankrijk en krijgen volgende week één startplaats op de Diamond League in Londen. Daarna komen we ook nog op de Brussels Grand Prix, in Ninove en in Heusden aan de start."



Wie er naast de drie Borlées met de Belgian Tornados mee naar Londen mag, is nog even koffiedik kijken. Er zijn nog drie plaatsjes te verdelen en in de reeksen van het BK was het vooral Michael Rossaert die zijn kandidatuur in de verf zette. De 22-jarige Waaslander noteerde met 46.73 de vierde tijd. Op de Belgische jaarranglijst blijft hij vijfde, want de 20-jarige Alexander Doom blijft hem met 46.71 net voor. De nog maar 17-jarige Jonathan Sacoor komt met zijn 46.88 ook nog in aanmerking.



De komende weken komt ook Robin Vanderbemden nog twee keer in actie op de 400 meter. Hij bewees dit seizoen al meermaals zijn topvorm op de 200 meter, op het BK maakte hij op die afstand in de reeksen opnieuw een sterke indruk (21.03). Julien Watrin is nog altijd herstellende van een voetblessure, maar ook hij hoopt nog op een selectie voor de 4x400 meter.