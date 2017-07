Broers Borlée komen niet in buurt van WK-minimum op 400 meter

SW

1/07/17 - 14u53 Bron: Belga

Kevin Borlée was met een tijd van 45.88 de snelste. © belga.

De broers Borlée zijn er vandaag in de reeksen van de 400 meter op het Belgisch kampioenschap atletiek in het Koning Boudewijnstadion niet in geslaagd in de buurt te komen van de WK-limiet. In de regen gingen ze, ondanks de finale van zondag die nog in het verschiet ligt, al voluit. Kevin Borlée was met 45.88 de snelste.

Op de snelle piste van de Heizel hadden de broers Borlée gehoopt al in de reeksen op zaterdag in de buurt te kunnen komen van de 45.33 die recht geeft op een ticket richting het wereldkampioenschap in Londen. Regen strooide echter roet in het eten. Kevin Borlée liep in de eerste reeks nog naar een degelijke 45.88, de chrono's van zijn broers waren minder. Jonathan Borlée finishte in de tweede reeks in 46.06, Dylan Borlée in de derde reeks in 46.66. De broers wonnen wel hun reeks, en lopen morgen nog de finale.



"Zelfs in topvorm is het lastig presteren bij dit weer", aldus een zichtbaar ontgoochelde Jonathan Borlée. "Mijn eerste 200m was goed, daarna viel ik compleet stil." Kevin Borlée had evenzeer veel last van de regen. "Als je het aan de start koud hebt, is het lastig om je te concentreren. Op training gaat het heel goed, dus hopelijk is morgen zowel het weer als het resultaat beter."



In de slipstream van Jonathan Borlée kwam Michael Rossaert (22) tot een persoonlijk record van 46.73. Hij kwalificeerde zich zo voor het EK U23, maar doet ook een gooi naar een plaatsje in de 4x400 m-ploeg voor het WK in Londen.





