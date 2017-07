Strafpunten houden Dirk Van Tichelt van brons bij rentree in China

SW

Dirk Van Tichelt (-73 kg) heeft een vijfde plaats veroverd bij zijn wederoptreden op de Grand Prix judo van Hohhot in China. Hij werd in de kamp om het brons tegen de Iraniër Mahammad Mohammadi Barimanlou uitgesloten met drie strafpunten.

De Grand Prix van Hohhot was voor Van Tichelt (IJF 34) het eerste toernooi van het jaar en dus ook de eerste kennismaking met het nieuwe reglement. In de kamp voor brons werd duidelijk dat de bronzen medaillewinnaar van Rio de Janeiro zich nog moet aanpassen aan de nieuwe regels, want hij kreeg na 3:29 een derde strafpunt aangesmeerd, met de uitsluiting tot gevolg.



Eerder op de dag hield Van Tichelt wel een goed gevoel over aan zijn tweede gevecht van de dag tegen de Zweedse nummmer vier van de wereld Tommy Macias, bronzen medaillewinnaar op het voorbije EK in Warschau. Van Tichelt versloeg Macias met waza-ari. In het openingsduel tegen de Oekraïner Artem Khomula (IJF 67) had Van Tichelt eerder op de dag na 1:11 in de Golden Score de beslissende ippon gescoord.



Ook de halve finale tegen thuiskamper SaiYinjirigala werd beslist in de verlengingen, uiteindelijk trok de Chinees aan het langste eind met een waza-ari.



In de categorie tot 70 kg kwam Roxane Taeymans (IJF 51) uit op een zevende plaats. Zij begon de dag met een zege (waza-ari) tegen de Mongoolse Khulan Batbaatar (IJF 69). Vervolgens verloor ze twee keer. Eerst met waza-ari van de Kroatische Barbara Matic (IJF 7), in de herkansingen tegen de Zuid-Koreaanse Hye Jin Jeong (geen ranking) incasseerde ze na anderhalve minuut in de Golden Score de fatale ippon.